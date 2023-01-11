وصية رغدة تشعل الجدل حول حالتها الصحية

المصدر: البيان

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أشعلت الوصية التي أعادت الفنانة القديرة رغدة نشرها على حسابها الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك الجدل حول حالتها الصحية.

ونشرت الفنانة على حسابها جزءاً من فيديو أوصت فيه ابنتها بثينة في حوار تلفزيوني سابق أجرته عام 2007 مع الإعلامي اللبناني وسام بريدي، في برنامج "وقف يا زمن" بعدم إقامة عزاء لها بعد وفاتها، وترك الأصدقاء الحقيقيين يحضرون للوقوف بجانبها، حال فقدانها أمها وفق موقع روسيا اليوم.

وذكّرها المذيع بمضمون الوصية التي تقول: "حبيبتي بثينة أوصيكي، وأنا بكامل قواي الصحية والعقلية والنفسية، لا تستقبلي أحدا للعزاء بعد موتي.. فقط أصدقائك الحقيقيون سيعرفون كيف يأتون إليك ويشاطرونك العزاء الحقيقي".

وأشارت رغدة إلى أن الحديث الذي كشفه بريدي هو جزء من وصية حقيقية كتبتها، منوهة بأن طقوس العزاء التي حضرتها توجد بها أمور غريبة، وأن الأشخاص يذهبون للعزاء لتصوير الحاضرين والغائبين والحديث في أمور بعيدة عن الحدث نفسه.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالمنشورات التي تتحدث عن صحة النجمة السورية، وسط تساؤلات عن سبب إعادتها نشر وصيتها في هذا الوقت بالذات.

والفنانة رغدة من مواليد مدينة حلب في سوريا، ولدت لأب حلبي وأم لاذقانية، وتزوجت من تاجر السجاد عبد الله الكحال، لتنجب 3 أبناء هم: بثينة، تميمة، ومحمد.