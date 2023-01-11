مصر .. تحرك عاجل ضد المذيعة ياسمين عز

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عبر المجلس القومي للمرأة في مصر عن رفضه وعميق استيائه من المحتوى المسيء الذي يقدم من خلال برنامج كلام الناس المذاع على قناة MBC مصر للمذيعة ياسمين عز، بحسب موقع مصر تايمز.

وأوضح المجلس، أنه تقدم صباح اليوم بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد البرنامج، حيث تلقى المجلس العديد من الشكاوى من نساء مصر عبر منصات التواصل الاجتماعي يعبرن عن رفضهن لهذا المحتوى المسيء ويطالبن بوقفه.

وأكد المجلس رفضه القاطع لأي محتوى من شأنه تحقير وإهانة المرأة المصرية، حيث إن "المحتوى الذي يقدمه البرنامج عن المرأة المصرية مهين ورجعي، ويتضمن خطابا تحريضيا لممارسة العنف ضد المرأة المصرية، وتطبيع إهانة وضرب الأزواج للزوجات، وأنه على النساء تقبل العنف والإهانة".

وتابع المجلس أنه يتضمن أيضًا "سخرية وتنمرا على حال الأسرة المصرية، مما يؤدى الى تدمير البنية الاجتماعية وخلق نزاعات داخل الأسرة، دون اعتبار لأحكام الدستور المصري الذي تضمن أكثر من 20 مادة تنظم موضوعات المواطنة والمساواة وتجريم العنف والتمييز واحترام المرأة وصون كرامتها".

وأهاب المجلس القومي للمرأة بالقائمين على القناة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه وقف هذا المحتوى الرجعي.

وأكد المجلس القومي للمرأة أنه لن يتهاون في أي حق من حقوق المرأة المصرية، ولن يقبل المساس بها أو الانتقاص منها بأي شكل من الأشكال.

كما تقدمت المحامية نهاد أبو القمصان بلاغ الى النائب العام ضد المدعوة ياسمين عز، وقالت عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: تقديم البلاغ للنائب العام ولكل السيدات والرجال المحترمين الانضمام للبلاغ برقم 1958 لسنة 2023.

فيما استكملت: كما تم تقديم طلب للتدخل لكل من المجلس القومي للمرأة المجلس القومي للطفولة والأمومة نقابة الإعلاميين رئيس الهيئة الوطنية للأعلام ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام.