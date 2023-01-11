المصدر: د ب ا

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أصبحت الممثلة الأمريكية أنجيلا باسيت أول ممثلة تفوز بجائزة جولدن جلوبز عن دور في فيلم من سلسلة أفلام مارفل.

وقد حصلت باسيت على جائزة جولدن جلوبز لأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "بلاك بانثر: واكاندا فوريفر".

وحصل الممثل كي هواي كوان على جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم " إيفريثيج إيفري ووير اوول ات وانس".

كما فاز فيلم "ذا فابيلمانز" على جائزة جولدن جلوبز لأفضل فيلم درامي، وفيلم "ذا بانشيس اوف انشيرين" على جائزة أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي.