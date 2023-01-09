توم جونز يشعل حماس الجمهور في برج العرب

المصدر: دبي ـــ البيان

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أشعل المغني البريطاني العالمي السير توم جونز، البالغ من العمر 82 عاماً، والحائز عدة جوائز جرامي، حماس الجمهور في حفله الفني الذي أقيم 6 يناير الجاري في فندق برج العرب الشهير.

وقدّم جونز عرضاً مبهراً اشتمل على أشهر أغانيه وسط أجواء ساحرة مملوءة بالمتعة والترفيه والفرح.

كما حرص السير توم في الحفل على تقديم تحيّة وفاء لزوجته الراحلة ميليندا ترينشارد التي توفيت في عام 2016.

ويعد السير توم جونز من أفضل المغنين في العالم. ويعد ألبوم «سورّوندد باي تايم» Surrounded by Time الذي أطلقه في عام 2021 أحدث إصداراته.

وتعود انطلاقة جونز الغنيّة والباهرة إلى منتصف ستينيات القرن الماضي، إذ بدأ رحلة فنيّة أمتع بها الأجيال، ولم يزل لليوم متألّقاً كما عوّد جمهوره من عشّاق الفن الأصيل.