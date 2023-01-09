تامر حسني وأحمد سعد يطربان «مسرح المجاز»

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أحيا الفنانان تامر حسني وأحمد سعد، في «مسرح المجاز»، الأحد، حفلاً غنائياً مميزاً، وسط حضور جماهيري واسع، وقدما باقة من أجمل أغانيهما، في أمسية استقطبت محبي الأغنية الشبابية.

ولأول مرة يلتقي الفنانان المصريان بجمهور مسرح المجاز، وأبهرا الحضور بسهرة تنوعت فيها الأنماط الغنائية والموسيقية، بأعمال فنية جمعت بين الكلمة المعبرة والألحان الجميلة، كما جسدت صوراً إنسانية من الحياة اليومية تلامس مشاعر وأحاسيس المستمعين.

وفي بداية الحفل، استقبل الجمهور الفنان أحمد سعد، الذي غنى مجموعة من أعماله المتميزة، التي شدت أذن المستمع العربي خلال السنوات الماضية، مثل: «عليكي عيون» و«بحبك يا صاحبي» و«كل يوم بيفوت»، وغيرها من الأغنيات التي تحاكي تفاصيل الحياة اليومية.

وتفاعل الجمهور كثيراً مع أحمد سعد الذي قدم ألواناً غنائية مختلفة تنوعت بين الأغاني الرومانسية والشعبية والإيقاعية، والتي نالت شهرة وانتشاراً واسعين، كما تألق في أداء الأغنيات الأكثر قرباً لجمهوره، فشاركه غناء «اليوم الحلو ده» و«سايرينا يا دنيا».

وبإطلالة متميزة، صعد الفنان تامر حسني، خشبة «مسرح المجاز»، وسط استقبال حافل من الجمهور، الذي تفاعل بقوة مع «نجم الجيل»، صاحب الكاريزما والحضور الجميل على المسرح، بينما كان الحماس مشتعلاً بترقب الأغنيات الأربع الجديدة للفنان، والتي قدمها في فيلمه الأخير «بحبك»، ومنها أغنية «هدلعني»، التي تحولت إلى «ترند» وجزء أساسي من حفلاته الفنية.

وبين قديم تامر حسني وجديده في هذه السهرة الفنية الفريدة، اشتعلت الأجواء الحماسية في هذه السهرة الفنية الفريدة، على وقع الألحان الرومانسية والأنغام الإيقاعية، وبأداء النجم الرائع لباقة من أجمل أغانيه، ومنها «ضحكتها مابتهزرش» و«ارجعلي»، كما تفاعل الجمهور كثيراً مع أغنية «تليفوني رن» و«ناسيني ليه»، وودع حسني الجمهور متمنياً لقاءه في مواسم أخرى من «هلا بالمجاز».