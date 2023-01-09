وفاة نجل القارئ المصري الراحل عبد الباسط عبد الصمد

المصدر: ​البيان

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توفي، اليوم، نجل القارئ المصري الراحل عبد الباسط عبد الصمد.

ونعت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم في مصر، برئاسة الشيخ محمد حشاد، خالد عبد الباسط عبد الصمد.

وأعربت النقابة، في بيان نشره موقع «صدى البلد» الإخباري، عن «خالص العزاء لأسرة المرحوم فضيلة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وهم فضيلة اللواء القارئ الشيخ طارق عبد الباسط عبد الصمد، وفضيلة القارئ الشيخ ياسر عبد الباسط عبد الصمد، في وفاة أخيهم الأستاذ خالد عبد الباسط عبد الصمد».

وقالت: «نسأل المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان - في جنة الخلد إن شاء الله - فلنصبر ولنحتسب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا منا، إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ».

يُذكر أن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ولد يوم 1 يناير عام 1927 في قرية المراعزة التابعة لمدينة أرمنت التي كانت تابعة لمحافظة قنا آنذاك.

ونشأ في عائلة محبة للقرآن الكريم، فجده من أبيه هو الشيخ عبد الصمد، من الحفظة المشهود لهم بالتمكن في حفظ القرآن الكريم.

وأتمَّ حفظ القرآن الكريم كاملاً وهو في سن العاشرة، وبدأت شهرته عندما انتقل إلى القاهرة، والتحق بإذاعة القرآن الكريم نهاية عام 1951، وتولى منصب أول نقيب لقراء مصر عام 1984.