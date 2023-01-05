«دلعناك».. جديد الفنان الإماراتي عادل إبراهيم

المصدر: دبي ـــ البيان

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حرص الفنان الإماراتي عادل إبراهيم على إطلاق أغنيته الجديدة مع بدء عام 2023 بعنوان «دلعناك» من كلمات عبدالله سباع، والحان عبدالله إبراهيم.

ويقول مطلع الأغنية:

بديتك على الناس.. وخليتك وسط عيني

حبيتك بلا قياس.. وظنيتك تحس فيني

والفنان عادل إبراهيم من أبرز الأصوات الشبابية في دولة الإمارات، قدم العديد من الأعمال الغنائية واستطاع أن يثبت وجوده على الساحة الفنية، لتكون أعماله حاضرة بقوة على الإذاعات الخليجية والعربية،خصوصاً أغنيته ذات الشهرة الكبيرة «آه يا لندن»التي حققت ملايين المشاهدات في قناة اليوتيوب الرسمية، بالإضافة لأغنية «ليه اعتذر».