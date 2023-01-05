هاري يتّهم شقيقه الأمير وليام بالاعتداء عليه

المصدر: أ ف ب

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اتهم الأمير هاري شقيقه وليام بأنه اعتدى عليه خلال مشادة كلامية في العام 2019، بحسب مقتطفات حصلت عليها صحيفة "ذي غارديان" الأربعاء من كتاب مذكراته الذي سيصدر قريباً.

وكان هاري وزوجته ميغن انسحبا من العائلة الملكية وسط ضجة كبيرة عام 2020، في حدث حظي بتغطية إعلامية واسعة على جانبي المحيط الأطلسي.

وانتقد الزوجان اللذان يعيشان حالياً في الولايات المتحدة، العائلة الملكية علناً في مناسبات ومقابلات عدة، وأيضاً في فيلم وثائقي طرحته نتفليكس أخيراً.

في كتابه "Spare" الذي يُنشر في العاشر من يناير، قال هاري إنه تعرض لاعتداء جسدي من شقيقه الأكبر وليام خلال مشادة في لندن في العام 2019، بحسب "ذي غارديان".

وخلال هذه المشادة، اتهم الأمير البالغ 38 عاماً شقيقه وليام بأنه وصف ميغن بأنها "صعبة المراس" قبل أن تتوتر الأجواء أكثر مع احتدام الخلاف، وفق الصحيفة البريطانية.

وبعد حوار محتدم بين الشقيقين، قال هاري إن شقيقه وليام "أمسك بي من الياقة".

وأوضح هاري أن شقيقه وليام "اعتذر" في وقت لاحق عن تصرفه.

وقال الأمير هاري إنه يريد "إعادة التواصل" مع والده الملك تشارلز الثالث وشقيقه وليام الذي كان يبدو في السابق قريباً جداً منه، وفق ما ورد في مقتطف من مقابلة عُرضت الاثنين.

كما حمل هاري على شقيقه وليام، قائلاً إنه "صرخ" في وجهه خلال لقاء عائلي عام 2020 حضرته الملكة إليزابيث الثانية.

ويتهم دوق ودوقة ساسكس الأمير وليام وزوجته كايت بالتسبب في التغطية الصحافية السلبية لأنهما "يسرقان الأضواء" من سائر أفراد العائلة.