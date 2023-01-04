الكشف عن الحالة الصحية للممثل جيريمي رينر بعد حادث الثلج الخطير

المصدر: أ ف ب

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أكّد الممثل الأميركي جيريمي رينر المعروف بأدواره في أفلام عدة من سلسلة مارفل، الثلاثاء أنه "مشوّش جداً" عقب حادث على الثلج تعرّض له أمام منزله في نيفادا.

ونُقل النجم السينمائي البالغ 50 عاماً إلى المستشفى صباح الأحد، بعدما أصيب نتيجة تدحرج كاسحة ثلوج كان يستخدمها لإزالة الثلوج أمام منزله.

ونشر رينر صورة عبر حسابه في انستغرام الثلاثاء يظهر فيها داخل أحد المستشفيات ويبدو وجهه متورّماً، وعلّق "شكراً لكم جميعاً على كل رسائلكم اللطيفة. أنا مشوّش جداً ولا أستطيع الكتابة، لكنني أرسل محبتي لكم جميعاً".

وأوضح مدير أعماله سام ماست أنّ الممثل خضع لعملية جراحية. وقال إنّ رينر "لا يزال في العناية المشددة ووضعه دقيق لكن مستقر"، مشيراً إلى أن الممثل "يظهر تحسّناً ويجري محادثات ومعنوياته مرتفعة".

وأظهرت نتائج التحقيق الأولية عدم وجود آثار لمخدرات أو كحول مرتبطة بالواقعة التي وصفتها السلطات بـ"الحادث المأساوي" خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء.

وأوضح الضابط دارين بالام أن التحقيق مستمر بسبب "الإصابات الخطرة" التي تعرّض لها الممثل، ويجري التأكد ما إذا كانت كاسحة الثلوج تعطّلت عندما كان الممثل يستخدمها.

وأشار إلى أنّ الكاسحة، وهي من ماركة "بيستن بولي" وتزن نحو ستة أطنان، بدأت تتدحرج وأصابت الممثل أثناء "محاولته العودة إلى مقعد السائق" فيها.

وقد رُشح رينر البالغ 51 عاماً، لجائزتي أوسكار عن دوريه في "The Hurt Locker" و"The Town".

وظهر أيضاً بشخصية كلينت بارتون، المعروف أيضاً كالبطل الخارق "هوك آي" في عدد من أفلام سلسلة مارفل.