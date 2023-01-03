رحيل أيقونة الكوميدية المغربية الفنان "عبد الرؤوف"

المصدر: البيان

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توفي أمس الاثنين، الفنان المغربي القدير عبد الرحيم التونسي، الشهير فنيا بلقب “عبد الرؤوف”، عن سن يناهز 86 سنة.

وكشف نجل عبد الرؤوف، في تصريح لهسبريس، أن الفنان الكوميدي فارق الحياة بعد معاناة طويلة مع المرض؛ الذي تسبب في دخوله المستشفى مرات عديدة.

وكان الفنان القدير عبد الرؤوف يعاني من مرض على مستوى القلب، ما تسبب له في انتفاخه وضيق في التنفس باستمرار.

ويعد الفنان القدير عبد الرحيم التونسي من أشهر الفكاهيين المغاربة، بدأ أولى خطواته على خشبة المسرح بداية ستينيات القرن العشرين، وبصم على مشوار فني حافل بالنجاحات، وظلت شخصية “عبد الرؤوف” ترافق مشواره لعقود طويلة، قبل أن يتسبب المرض في ابتعاده عن الساحة الفنية منذ سنوات.