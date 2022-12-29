رحيل أب المستعربين الفرنسيين وصديق الثقافة العربية "أندريه ميكيل"

المصدر: البيان

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توفي أمس الأربعاء الكاتب والمترجم والمؤرخ الفرنسي الكبير أندريه ميكيل، الذي يعد أب المستعربين الفرنسيين وصديق الثقافة العربية، عن عمر 93 عاماً، وفقاً لإذاعة "مونت كارلو" الدولية.

ارتبط اسم أندريه ميكيل بترجمة كتاب ألف ليلة وليلة، إلى جانب العديد من ترجماته ودراساته في الأدب العربي والتاريخ والجغرافيا العربية.

أندريه ميكيل من مواليد 26 سبتمبر 1929، بدأ شغفه بالعالم العربي العام 1946 على إثر رحلة قام بها إلى شمال إفريقيا التحق بعدها بمدرسة المعلمين في باريس وتخصص في اللغة والثقافة العربية.

انتقل بين العديد من المدن العربية.. بيروت، دمشق و القاهرة.

قدم خلال الراحل مسيرته مجموعة كبيرة من الكتب والدراسات والترجمات، منها كتابه "الجغرافيا البشرية للعالم الإسلامي حتى القرن الحادي عشر" بأجزائه الأربعة، وكتاب "الليالي" تناول فيه قصّة الصداقة القوية التي جمعته مع المفكّر والكاتب الجزائري الكبير جمال الدين بن شيخ، وترجم إلى الفرنسية ألف ليل وليلة، كليلة ودمنة، ديوان مجنون ليلي، إضافة إلى دراساته حول الأدب العربي القديم والتاريخ والجغرافيا العربية.

شغل اندريه ميكيل منصب مدير معهد لغات الهند والشرق وشمال إفريقيا وحضاراتها في جامعة باريس الثالثة.

انتُخب أستاذًا لكرسي الأدب العربي في الكوليج دي فرانس العام 1975.

اختير ميكيل العام 1984 مديرًا للمكتبة الوطنية في باريس، وكانت المرة الأولى التي يُختار فيها أحد المتخصصين في الدراسات العربية والإسلامية لهذا المنصب الرفيع.