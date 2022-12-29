رحمة رياض في القرية العالمية يناير المقبل

المصدر: (دبي ـــ البيان)

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أعلنت القرية العالمية؛ إحدى أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن استضافة حفل فني مميز للنجمة العراقية رحمة رياض، وذلك في 11 يناير المقبل، على خشبة المسرح الرئيسي.

وتحظى الفنانة رحمة رياض بشعبية واسعة لدى الجمهور في العالم العربي، وقد قدمت العديد من الأعمال الفنية المميزة مثل «وعد مني»، و«الكوكب»، و«ماكو مني»، و«أصعد للكمر». وتألقت الفنانة أخيراً في الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم بكرة القدم 2022، (Light The Sky)، والتي شهدت مشاركة كوكبة من أشهر الفنانات العرب، وسرقت خلالها أنظار الكثير من الجمهور في العالم العربي والعالم.