بعد تعرُّضها لحادث.. إسعاد يونس تخضع لجراحة عاجلة

المصدر: البيان

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خضعت الفنانة المصرية إسعاد يونس لعملية جراحية عاجلة بعد تعرُّضها لحادث.

وكانت إسعاد قد سقطت من درج سلم منزلها، ما استدعى نقلها فوراً إلى مستشفى دار الفؤاد بأكتوبر في القاهرة، وفقاً لحسابها الشخصي على «إنستغرام».

وأجرت النجمة الشهيرة، صباح اليوم، جراحة لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض، تحت إشراف الدكتور عمر سليمان.

وتفاعل عدد من جمهور «صاحبة السعادة»، التي ترقد الآن في المستشفى بمرحلة التعافي، مع النبأ المحزن، داعين لها بالشفاء العاجل.