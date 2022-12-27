يسرا اللوزي تعود إلى الدراما والسينما بشخصيتين مختلفتين

المصدر: القاهرة - البيان

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حالة من النشاط الفني تعيشها الفنانة يسرا اللوزي بعد غياب عن الساحة الفنية واعتذارها عن أكثر من عمل عرض عليها في الأشهر الماضية، حيث تطل اللوزي على جمهورها في رمضان المقبل من خلال مسلسل «جميلة».

وتدور أحداث مسلسل «جميلة» في إطار اجتماعي، حيث يناقش العمل قضايا طرأت على المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة وتأثيرها على الأسرة المصرية، ويقوم ببطولته ريهام حجاج، عبير صبري، سوسن بدر، أحمد وفيق، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

وبخلاف الدراما، تنتظر يسرا اللوزي عرض فيلم «جروب الماميز» بدور العرض السينمائي خلال يناير المقبل، في موسم إجازة منتصف العام الدراسي.

وتدور أحداث «جروب الماميز» في إطار كوميدي حول فكرة جروبات الأمهات، الذي يجري إنشاؤه بين الأمهات في المدارس لمتابعة أخبار أبنائهم، وما يدور فيه من مواقف وأحداث كوميدية.

والفيلم بطولة روبي ويسرا اللوزي، محمد ثروت ومحمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، وتأليف إيهاب بليبل وإخراج عمرو صلاح.