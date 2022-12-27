مبيعات ألبومات «كيه بوب» الكورية تسجل أعلى المستويات

المصدر: سيئول - د ب أ

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تبين أن حجم مبيعات ألبومات موسيقى «كيه بوب» بلغ نحو 80 مليون نسخة هذا العام بفضل الشعبية التي حظيت بها الفرق الموسيقية الكورية، وفي مقدمتها فرقة «بي تي إس»، بحسب ما أوردته شبكة «كيه بي إس وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية، أمس.

وبحسب قائمة «سيركل» الموسيقية، فقد بلغ حجم مبيعات ألبومات «كيه بوب» من بداية العام وحتى العاشر من ديسمبر الجاري، 74 مليوناً و195 ألفاً و554 نسخة، بزيادة 9. 29 % بالمقارنة بالعام الماضي.

واحتلت فرقة «بي تي إس» المرتبة الأولى من ناحية حجم مبيعات الألبومات، بواقع نحو 6 ملايين و70 ألف نسخة، وتلتها فرقة «ستري كيدز» بواقع 5 ملايين و830 ألف نسخة، وفرقة «سفنتين» بواقع 5 ملايين و460 ألف نسخة.

كما حظت ألبومات فرق «كيه بوب» النسائية الكورية بشعبية كبيرة، فبلغت حصة الفرق النسائية من مجمل حجم مبيعات ألبومات «كيه بوب» لهذا العام 6. 32 %، بزيادة 5. 16 % بالمقارنة بالعام الماضي، فيما بلغت حصة الفرق الشبابية 2. 66 %، بانخفاض 3. 17 % بالمقارنة بالعام الماضي.

وبلغ حجم مبيعات ألبومات فرقة «بلاك بينك» النسائية مليونين و820 ألف نسخة، لتحتل بذلك المركز الأول من ناحية حجم مبيعات الألبومات، وتلتها المغنية «آيف» بواقع مليونين و600 ألف نسخة، ثم فرقة «ريد فيلفت» بواقع مليونين و120 ألف نسخة.