شاكيرا في صحراء دبي تنشد الهدوء والصفاء

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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اختارت النجمة الكولومبية، شاكيرا، صحراء دبي للاحتفاء بأجواء عيد الميلاد هذا العام، بعد معاناة مع طلاقها من جيرارد بيكيه لاعب نادي برشلونة الإسباني، والد طفليها ميلان وساشا. ووفقاً لصحيفة «الماركا» الرياضية الإسبانية، تلك كانت المرة الأولى التي يحتفي بها الطفلان بعيد الميلاد بعيداً عن والدهما، لاعب كرة القدم السابق. ورغبت الفنانة في مشاركة سبب توجهها إلى دبي، فكتبت على حسابها في «انستغرام» تقول إنها: «في الصحراء تبحث عن الهدوء والصفاء في عيد الميلاد هذه السنة» مرفقة النص بصورة لها تظهرها مع طفليها تحمل صقراً مدرباً. وكانت ملكة الموسيقى اللاتينية التي تعد بين أكبر الأسماء في مجال الموسيقى، قد وصلت إلى دبي الأربعاء الماضي، حيث ستبقى تستمتع بأجواء المدينة حتى 30 ديسمبر الجاري.