مدرج خورفكان يستقبل العام الجديد بحفل حسين الجسمي وأصيل هميم

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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أعلن مدرج خورفكان التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن نفاد تذاكر حفل الفنان حسين الجسمي والفنانة أصيل هميم، المقرر 31 ديسمبر الجاري.

وكانت إدارة مدرج خورفكان قد أعلنت منذ وقت عن طرح تذاكر الحفل، الذي يمثل محطة بارزة في برنامجه الفني، الذي يستقطب أبرز الأصوات الفاعلة في مشهد الأغنية العربية.

ويأتي لقاء الجمهور بالفنان حسين الجسمي والفنانة أصيل هميم، في مدرّج خورفكان، عروس الساحل الشرقي، في سياق الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة.

ويقدم النجمان المتألقان باقة من أغانيهما، ضمن برنامج أعد خصيصاً للمناسبة، ويتناسب مع ذوق جمهور مدرج خورفكان، في توليفة تجمع بين أحدث توجهات الأغنية العربية، والخليجية على وجه الخصوص، وروائع تراث الأغنية العربية.

ويقدم «الجبل»، الذي يمتاز بإقبال جماهيري كبير في حفلاته، باقة من أجمل أغانيه التي حققت نجاحاً جماهيرياً واسعاً، مستفيدة من أداء وصوت الفنان الجسمي، صاحب المسيرة الثرية، التي أهلته للتربع على عرش القلوب، وأوصلته إلى أهم التكريمات العالمية.

ومن جهتها، تواصل الفنانة أصيل هميم، بإحساسها العالي، التوجه إلى جمهورها، مستحضرة عيون تراث الأغنية العربية، التي تميزت بتقديمها، مثل: «طالعة من بيت أبوها» و«قلي يا حلو» و«فوق النخل» و«عمي بياع الورد». إلى جانب باقة من أغانيها الخاصة، مثل: «بلاني زماني» و«مليون خاطر» وغيرها من الأغنيات التي أبرزت شخصيتها الفنية المتميزة، وأهلتها لتحقيق أرقام قياسية على أصعدة الحضور الجماهيري المُباشر، كما في المتابعة والمبيعات والمشاهدات عبر منصّات التواصل الاجتماعي.

وينتظر أن يشعل الحفل حماسة جمهور مدرجات خورفكان، في حدث فني متميز، يليق بمحبي الفن الأصيل، ويمثل استقبالاً حافلاً بالعام الجديد 2023.