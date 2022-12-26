بيونسيه في دبي 21 يناير

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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من المقرر أن تقدم أيقونة الموسيقى الأمريكية، بيونسيه، أول عرض لها منذ أربع سنوات في منتجع أتلانتس النخلة ذي الخمس نجوم ليلة 21 يناير، في حدث حصري لدبي، حيث من المتوقع أن تصعد الفنانة الأمريكية على خشبة المسرح للأداء لمدة ساعة كاملة، حسبما أفادت صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وأبعد من الموسيقى، غالباً ما يستحضر اسم الفنانة البالغة من العمر 41 عاماً، القوة والإبداع والرومانسية، وقد باعت وبصفتها فنانة منفردة أكثر من 100 مليون تسجيل، وفازت بـ 22 جائزة غرامي، كما أنها الفنانة الأكثر ترشيحاً في تاريخ جوائز الغرامي.

وفي أتلانتس النخلة في 21 يناير، ستؤدي المغنية وكاتبة الأغاني كجزء من حدث فاخر ضخم سيقام في المدينة خلال شهر يناير.

تنقل صحيفة «ديلي ميل» عن مصدر مطلع قوله: «إن أداء بيونسيه سيكون جزءاً من سلسلة احتفالات مرصعة بالنجوم يقيمها الفندق»، مشيراً إلى تقديم الفندق مجموعة من العروض الضخمة أخيراً مع حجز كايلي مينوغ للأداء خلال ليلة رأس السنة الجديدة.

وتابع المصدر: «تم إرسال الدعوات لحضور الحدث»، وإن «عرض بيونسيه سيكون أهم تذكرة في المدينة».

هذا أول عرض حي بالشكل المناسب لبيونسيه منذ أن أدت في مهرجان المواطن العالمي في جوهانسبرغ في ديسمبر 2018.

يؤكد المصدر أنه: «سيكون من الصعوبة بمكان الحصول على تذاكر وستكون بيونسيه الشخصية الأبرز في عالم الترفيه»، مشيراً إلى حجز الفنانة المعروفة باسم «كوين باي» بصفقة ضخمة.

وكانت الفنانة قد أعلنت عن حدث ليومين بعنوان «كلوب ريناسانس» لمن هم فوق 21 عاماً في 17 و18 ديسمبر، فبيعت تذاكر الحدث «في غضون دقائق» وفقاً لمجلة «فاريتي».

وكانت قد أصدرت ألبومها السابع بعنوان «ريناسانس» يوليو الماضي، فحصل على تسعة ترشيحات في جوائز غرامي، وكان هذا أول البوم منفرد للفنانة منذ ألبومها الشهير «ليمونايد 2016».