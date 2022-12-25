أزمة قلبية مفاجئة للفنان المصري محمد شاهين

المصدر: البيان

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تعرَّض الفنان المصري محمد شاهين أزمة قلبية مفاجئة خلال وجوده في المملكة العربية السعودية لعرض مسرحية «فرصة سعيدة».

واضطر شاهين للعودة إلى مصر بعد خضوعه لجراحة في القلب، وذلك حسبما أفاد موقع «المصري اليوم» الإخباري.

وكان النجم الشهير قد شعر بألم شديد بمنطقة الصدر أثناء بروفات المسرحية، ونُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات في السعودية، ليخبره الطبيب بأنه يعاني أزمة قلبية ويحتاج إلى تركيب دعامة.

يُذكر أن «فرصة سعيدة» هي مسرحية استعراضية، يتولى إخراجها الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، وتقوم ببطولتها الفنانة غادة عادل، وتُعرض ضمن فعاليات موسم الرياض.