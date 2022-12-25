كاظم الساهر.. أمسيتان من الفن الراقي في «دبي أوبرا»

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

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أحيا الفنان كاظم الساهر حفلاً غنائياً كبيراً، مساء الجمعة، على مسرح «دبي أوبرا»، وسط حضور كبير.

واستطاع الساهر، الملقب بـ«قيصر الأغنية العربية»، أن يبهر جمهوره فور صعوده خشبة المسرح، حيث قوبل بترحيب حار من الجمهور بعودة الفنان إلى دبي لإحياء الحفلات الغنائية بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية.

وأبدى الساهر دهشته من طلب الجمهور تقديم أغنيات القصائد الصعبة، ومنها «مدرسة الحب»، التي تفاعل معها الحضور بشدة وردد كلماتها معه، وكذلك أغنية «الحياة» التي قدمها وسط تفاعل كبير وتصفيق حار من الحضور.

كما قدم قيصر الغناء العربي باقة من أجمل الأغاني الخاصة به خلال الحفل الثالث له في دبي أوبرا، فألهب حماسة الجمهور، ومنها «أراضي خدودها» و«إيش حلو طولك» و«ما أريدك بعد روح» و«أنت أغلى الناس عندي» وعدد كبير من الأغاني الجديدة التي أسرت القلوب على مدار ساعات الحفل.

وقدم الساهر، على مدار ساعتين، مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه ومنها و«ها حبيبي»، و«الرسم بالكلمات» و«عيد العشاق»، و«حافية القدمين»، كما حرص على تقديم أغنيته الجديدة «يا دكتورة».

وتحدث الساهر على المسرح معبراً عن شكره للجمهور الذي وصفه بـ«الرائع»، كما عبر عن امتنانه للشاعر الراحل نزار قباني، والشاعر كريم العراقي، اللذان قدم لهما معظم أغانيه.

وقالت شركة «مومنتس إيفنتس» المنظمة للحفل إنه لم يكن فيه مقعد شاغر، إذ نفدت بطاقاته منذ أكثر من شهر، ما استدعى العمل على تنظيم حفل ثان أمس بيعت كل بطاقاته فور طرحها.

ويأتي الحفل ضمن فعاليات الدورة الـ 28 من «مهرجان دبي للتسوق» التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وتتضمن العديد من الحفلات الفنية والترفيهية.

وكعادة حفلاته، تلقى الساهر عدة باقات ورود من جمهوره، تعبيراً عن تقديرهم لفنه وشخصه، وسعادتهم لحضور حفلاته. وتميز الحفل بالتنظيم الشديد، حيث حرص المنظمون على خروجه في أفضل صورة، لإسعاد جمهور أوبرا دبي.