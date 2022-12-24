وفاة رسام الواقعية السويسري فرانز غيرتش عن 92 عاماً

المصدر: أ ف ب

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توفي عن عمر يناهز 92 عاماً الرسام والنقاش السويسري فرانز غيرتش، الذي اشتهر عالمياً بلوحاته الضخمة الواقعية، ومن أبرزها السلسلة التي خصصها للموسيقية والشاعرة باتي سميث.

وأعلن المتحف، الذي يحمل اسمه عبر موقعه على الإنترنت، أول أمس الخميس أن الفنان رحل "بهدوء" بتاريخ 21 ديسمبر 2022 "عن عمر متقدم يبلغ 92 عاماً".

وحقق الفنان المولود العام 1930 في مدينة موريغن في شمال سويسرا شهرته بدايةً من خلال نقوشه الخشبية، وغالباً ما كانت أعماله ضخمة المقاييس.

وفي نهاية ستينات القرن العشرين، اتجه إلى الكولاج بأسلوب الـ"بوب آرت" ، قبل أن يرسم لوحاته الواقعية الأولى كبيرة الحجم العام 1969، ومن أبرزها لوحته "ميديشي" العام 1972، وهي من أشهر أعمال الفن المعاصر.

وتمثّل اللوحة الضخمة، التي يبلغ قياسها 6 × 4 أمتار بدقة التصوير الفوتوغرافي، خمسة شباب يشكلون بنمط ملابسهم وشعرهم الطويل نموذجاً يعبّر عن موضة السبعينات.

كذلك برزت بين أعماله اللوحات الثلاث التي رسمها انطلاقاً من صور لأطفال غجر التقطت العام 1971 على شاطئ سانت ماري دو لا مير في جنوب فرنسا، وسلسلة الصور كبيرة الحجم لمغنية الروك الأمريكية باتي سميث العام 1979.