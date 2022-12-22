«تيك توك» تحتفي بالمبدعين الأكثر إلهاماً في 2022 بدبي

المصدر: البيان

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استضافت مدينة دبي للأستوديوهات، حفل "تيك توك" الذي أقيم للاحتفاء بالمبدعين الأكثر إلهاماً في عام 2022، حيث حرصت المنصة المعروفة عالمياً على إقامة فعالية غامرة جمعت بين العالمين الحقيقي والافتراضي.

وخلال الحفل تم الكشف عن أبرز المجتمعات على المنصّة والحركات الثقافية من خلال العوالم التفاعلية، وعند وصول الضيوف حصل كل منهم على كرة طينية يتمّ تكسيرها لكشف اللون المخفي داخلها وتحديد طريقهم عبر الشاشات والنشاطات التفاعلية التي أحيت أكثر المجتمعات المحبوبة على "تيك توك" بما في ذلك "Bookster’s Nook" مع قراءات موصى بها من بوك توك، وفتحت منصة "Mic Mini Stage" لفنّاني الأداء والكوميديين، و"Viral Eats" للمأكولات المفضّلة الشائعة ضمن "FoodTalk".

وشهد الحفل إقامة عروضاً فنية أحيتها تاليا لحود وعبدالله محمّد الشامسي وعلي لوكا ولونر ولميس كان، إضافةً إلى عرضٍ لخالد المحارب، وذلك في لمحةٍ بسيطة عمّا يمكن للمستخدمين استكشافه على منصة الفيديوهات القصيرة.

واحتفى "تيك توك" بالملهمين وتم منحهم جوائز المبدعين، إذ تم الإعلان عن الفائزين عبر عددٍ من الفئات بما في ذلك فئة أفضل مبدع للعام وأفضل مبدع أحرز نجاحاً مفاجئاً للعام، وجاء تكريمهم لقدرتهم على التفاعل مع جمهورهم وإطلاق حركات ثقافية بدأت على "تيك توك"، الانتقال إلى العالم الحقيقي حيث تمكّنوا من تحقيق تأثير لافت.

وصرح طارق عبدالله، المدير العام الإقليمي في "تيك توك" الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وباكستان وجنوب آسيا، قائلاً: "نحن فخورون جداً للاحتفال بمجتمعنا الذي كان هو القوة الدافعة وراء بعض الاتجاهات المثيرة خلال عام 2022، من مشاركة الأفكار المبتكرة إلى تحويل شغفهم إلى مهنٍ ناجحة، أظهر أعضاء مجتمعنا مستويات مدهشة من المرونة والإبداع".

وأضاف: "لقد كان من الملهم أن نشاهد كيف مكّنت تيك توك الجميع من التلاقي واختبار الفرح والتواصل والشعور بالانتماء، كما ويشرّفنا أن نكون جزءاً من هذ الرحلة ونتطلّع إلى رؤية ما يخبّئه المستقبل لمجتمعنا."