وفاة المخرج البريطاني مايك هودجز

المصدر: أ ف ب

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توفي المخرج البريطاني مايك هودجز، الذي اشتهر بإخراج فيلم "فلاش غوردون" عام 1980، عن 90 عاماً، بحسب ما أعلن منتجه لعدد من وسائل الإعلام اليوم.

وفارق المخرج الحياة، السبت الفائت، في منزله في دورست بجنوب غرب إنجلترا، وفق ما أفاد منتجه وصديقه مايك كابلان لصحيفة "ذي غارديان" البريطانية ومجلة "فرايتي" الأمريكية.

وتولى مايك هودجز إخراج فيلمين بوليسيين من بطولة مايكل كاين هما "غِت كارتر" سنة 1971 و"بالب" في العام التالي، ساهما في تحويل الممثل نجماً.

وفي عام 1980، أخرج "فلاش غوردون"، وهو فيلم مغامرات فضائية من نوع "سبايس أوبرا" مقتبس من الشرائط المصورة الأمريكية التي تحمل العنوان نفسه، تولى الدورين الرئيسين فيه ماكس فون سيدو وأورنيلا موتّي.

ومن أحدث أعماله "كروبييه" عام 1998 ثم فيلمه الأخير "آل سليب وين آم ديد" مع كلايف أوين وشارلوت رامبلينغ عام 2003.