وفاة فنان مصري شهير ودفنه في هولندا

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توفي الفنان المصري كمال سليمان وتم مواراة جثمانه الثرى في هولندا.

وكان الفنان متزوجاً من سيدة تحمل الجنسية الهولندية، وكانت حياته دائما ما بين مصر وهولندا.

وحرص الفنان محمود عامر على نعي صديقه الفنان كمال سليمان الذي وافته المنية منذ ساعات أثناء تواجده في هولندا.

وكتب محمود عامر عبر حسابه بموقع «فيسبوك»: «وداعًا صديقي وأخي الفنان القدير كمال سليمان ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته توفي اليوم في هولندا وسيدفن هناك ولا حول ولا قوه الا بالله».

وبحسب صحيفة أخبار اليوم قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إن الفنان كمال سليمان تم دفنه في هولندا والنقابة تتواصل مع أسرته هناك .

ويعتبر الفنان كمال سليمان من نجوم المسرح المصري وقدم أعمالاً مسرحية مميزة وله محطات مهمة في المسرح المصري علي مسارح الدولة، وبدأ مشواره الفنى في مطلع الثمانينيات في أدوار صغيرة في السينما، ثم قدم العديد من الأدوار المتنوعة بالسينما ثم اتجه للتلفزيون في نهاية التسعينيات، واشترك في كثير من المسلسلات منها (جمهورية زفتى) 1998، (الحرافيش) 2002، (حدائق الشيطان) 2006، (فرعون) 2013. وشارك في العديد من الأفلام منها (ولاد العم).

ومن أشهر أدواره في السينما عبود ع الحدود، أبناء وقتلة، عفاريت الأسفلت، جنة الشياطين، عرق البلح، والنوم في العسل مع الفنان الكبير عادل إمام والمخرج شريف عرفة وله مشهد شهير وإفيه لا ينسي في هذا الفيلم حينما يراه عادل إمام وشنبه الذي كان مرفوعا قد تدلى للأسفل فيقول له: حلوان اضربت .

وفي السينما له الكثير من الأعمال التي قدم فيها أدوارا ربما تكون صغيرة ومساعدة لكنها كانت دائما مميزة وفي كل فيلم تتذكر دوره وشخصيته التي قدمها، وقدم أيضا الراحل مسرحية شهيرة أخرجها الفنان أحمد عبد العزيز علي مسرح الطليعة وهي "ماساة الحلاج" وكان من الممثلين الذين يحبهم ويرشحهم دائما المخرج شريف عرفه في أغلب أفلامه .