وفاة طبيب النفس المصري يحيى الرخاوي

المصدر: البيان

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توفي، اليوم، الطبيب المصري الدكتور يحيى الرخاوي، أستاذ الطب النفسي، عن عمر يناهز 89 عاماً.

وكانت نقابة الأطباء المصرية، قد أعلنت، في وقت سابق، عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، أن الرخاوي ألمت به وعكة صحية، مناشدةً الجميع الدعاء له بالشفاء العاجل.

ومن المقرر أن تُشيَّع جنازة الراحل اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد بلال بمنطقة المقطم في القاهرة، حسبما أفاد موقع «إعلام دوت كوم» الإخباري.

يُذكر أن يحيى توفيق ماضي الرخاوي، أستاذ الأمراض النفسية بكلية طب القصر العيني، وُلد في 1 نوفمبر 1933.

وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب بجامعة القاهرة عام 1957، ودبلوم الأمراض الباطنية عام 1959، ودبلوم الأمراض النفسية والعصبية عام 1961، ودكتوراه الطب النفسي عام 1963.

وأثرى الطبيب الراحل المكتبة العلمية بالعديد من المؤلفات التي بلغ عددها أكثر من 40 كتاباً.

وأشرف على 34 دراسة علمية للماجستير والدكتوراه، وهو عضو مؤسس للكلية الملكية للأطباء النفسيين.