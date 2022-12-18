وفاة رجل الأعمال المصري محمد الأمين

المصدر: البيان

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توفي رجل الأعمال المصري محمد الأمين في مستشفي السلام الدولي متأثرا بمرضه.

وأعلن الإعلامي والبرلماني المصري الشهير مصطفى بكري عن وفاة رجل الأعمال محمد الأمين في مستشفي السلام الدولي متأثرا بمرضه.

وكتب "بكري" عبر تويتر:" توفي منذ قليل رجل الأعمال محمد الأمين في مستشفي السلام الدولي متأثرا بمرضه، محمد الأمين كان يقضي العقوبة في مركز وادي النطرون للاصلاح والتأهيل، وتم نقله إلى مستشفى السلام منذ عدة أشهر، وقد وافته المنية منذ قليل، رحمه الله رحمة واسعه"

وكان محمد الأمين قد تم نقله إلى مستشفى السلام منذ عدة أشهر، وقد وافته المنية منذ قليل.