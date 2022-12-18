اكتشاف مسودات نادرة للأديب الراحل توفيق الحكيم

المصدر: البيان

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عثر شاب مصري على مسودات نادرة للأديب الكبير الراحل توفيق الحكيم.

وكشف الشاب، ويدعى «محمد فوزي»، أنه اكتشف كنزاً أدبياً داخل شقة اشتراها في محافظة القاهرة لأغراض تجارية، حسبما أفاد موقع «الوطن» الإخباري.

ووجد فوزي ضمن ذلك الكنز العديد من مقتنيات الحكيم، مما دفعه إلى التواصل مع وزارة الثقافة المصرية لإيداع المسودات المكتشفة.

وأوضح أنه فوجئ بوجود أعمال أدبية وفنية وتراثية بعضها كُتب بخط يد الكاتب توفيق الحكيم، وحلقات إذاعية للعديد من المسرحيات والمسلسلات الإذاعية.

وقال إن الأوراق المعثور عليها اشتملت أيضاً على سيناريوهات للعديد من الأعمال الدرامية، بعضها خرج للنور وبعضها مازال حبيس الأوراق.

وأضاف أنه اشترى الشقة وكانت مغلقة، وتبين بعدها أن البائع هو حفيد توفيق الحكيم، وأن الشقة كانت مكتباً للكاتب توفيق الحكيم، وقد باعها له الحفيد ليغادر إلى مهجره بإحدى الدول الأوروبية.

وأكد أنه ما زالت العديد من الكنوز حبيسة كراتينها، مشيراً إلى أنه لم يستكشف بعد كل محتويات كراتين وصناديق الشقة.

يُذكر أن الكاتب والمنتج السينمائي حسام علوان كان قد عثر، في 15 سبتمبر الماضي، على مسرحيتين بخط الكاتب المصري الراحل يوسف إدريس كانتا في طريقهما لتتحوَّلا إلى أوراق مناديل.

وأعلن علوان أنه اكتشف المسوَّدات المشتملة على المسرحيتين ضمن أوراق كان يتم تجهيزها لتنقل إلى مصانع الورق لإعادة تدويرها.