المغني الفرنسي فلوران بانيي يعاود إحياء الحفلات

المصدر: باريس ـــ أ ف ب

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يعاود المغني الفرنسي فلوران بانيي إحياء الحفلات ضمن سلسلة من المهرجانات سنة 2023، بحسب ما أعلن أول من أمس عبر الشبكات الاجتماعية، بعدما اضطر إلى إلغاء جزء من جولته سنة 2022 بسبب إصابته بسرطان في الرئة.

وأورد بانيي أسماء 12 مهرجاناً يشارك فيها في يونيو ويوليو المقبلين في فرنسا وفي سيون السويسرية، على أن يعلن لاحقاً عن حفلات موسيقية أخرى، على ما أوضح المنشور الذي لم يأت على ذكر أي معلومات عن الوضع الصحي للمغني البالغ 61 عاماً.

وكان بانيي أعلن قبل عام تقريباً أنه اضطر إلى إلغاء الحفلات الثلاثين المتبقية من جولة تتزامن مع عيد ميلاده الستين بغية متابعة علاج من ورم سرطاني في الرئة.

وواظب بانيي على المشاركة في تسجيل حلقات الموسم الحالي من برنامج «ذي فويس» عبر محطة «تي إف 1» التلفزيونية، والذي اختتم في مايو الفائت، لكن المغني العضو طوال تسعة مواسم في لجنة تحكيم النسخة الفرنسية من البرنامج الشهير، لن يشارك في الموسم الثاني عشر السنة المقبلة.