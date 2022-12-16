حفلات موسيقية تعزف على أوتار الثقافات

المصدر: دبي ـ وام

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انطلقت أمس الدورة الـ 28 من «مهرجان دبي للتسوق» التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وتتضمن العديد من التجارب المتنوعة والفعاليات الترفيهية والعروض الترويجية والجوائز القيمة إلى جانب مجموعة من الحفلات الغنائية والموسيقية لأشهر الفنانين العرب والأجانب.

ويقدم الفنانان المصريان محمد حماقي وأحمد سعد اليوم حفلاً غنائياً في «كوكا كولا أرينا».. كما يشارك مجموعة من أشهر الفنانين عروضهم الغنائية و الموسيقية في «كوكا كولا أرينا» بين 19 و24 ديسمبر الجاري ومنهم «دي جي تيسيتو» و«ويزكيد» و«ني-يو» و«ديدماو5» والفنان المصري محمد رمضان.. فيما سيحيي الفنان العراقي كاظم الساهر حفلتين في «دبي أوبرا» يومي 23 و24 الجاري.

واستعداداً للاحتفالات برأس السنة الميلادية سيقدم «مارتين جاريكس» عرضاً موسيقياً مشوقاً في «كوكا كولا أرينا» في 30 الجاري.. كما تعود فعالية «دبي بيتس» في دورتها الثانية على مدار يومين لتقديم تجربة موسيقية مميزة بمشاركة أكثر من 11 فناناً من مختلف الأنواع والأنماط الموسيقية يومي 6 و7 يناير المقبل في مدينة دبي للإعلام. وستقدم فعالية «نغمات دبي» في الفترة من 6 إلى 15 يناير المقبل عروضاً في 12 موقعاً في جميع أنحاء المدينة بمشاركة عدد من الفنانين المحليين بمن فيهم حمدان العبري وعلياء العلي وميثاء المنصوري وشيباني.