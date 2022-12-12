حسين الجسمي يعلن عقد قرانه والفنانون يهنئونه

المصدر: دبي ـــ البيان

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أعلن الفنان الإماراتي حسين الجسمي، عبر حسابه على "تويتر"، عن عقد قرانه، وكتب: "أكرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة، وانتشت أجواؤنا عطر السرور ولله الحمد. بتوفيق رب العالمين عقدت قراني اليوم بشهادة وحضور ومباركة المعازيب والأهل والأحبة".

وهنَّأ العديد من الفنانين والشخصيات الفنان حسين الجسمي بهذه المناسبة، ونشر ميار عباس، مدير أعمال حسين الجسمي، مجموعة صور للجسمي عبر حسابه في "إنستغرام"، وكتب:" أخي ورفيق دربي الغالي حسين الجسمي فرحتك في يوم عقد قرانك فرحة للجميع".

وتابع: "الله يتمم لك على خير ويسعدك ويديم عليك الأفراح". وشارك عباس أيضاً مجموعة ستوريهات من أجواء الفرح في عقد القران.

وكتبت أحلام عبر حسابها في "تويتر": "الغالي أخويه ألف مبروك، وربي يتمم عليكم الفرح والسرور ويجمعكم على خير، بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينك وبين أهلك على خير.. وأسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة".

من جانبه، غرد الوسمي على "تويتر": "نبارك للأخ الغالي الفنان حسين الجسمي بمناسبة عقد قرانه، ونتمنى له كل التوفيق، ألف مبروك يا بو علي".

ووجَّه الفنان محمد تقي عبر حسابه في "تويتر" التهنئة للجسمي، وكتب مغرداً: "أبارك للأخ الغالي الفنان حسين الجسمي بمناسبة عقد قرانه، وأتمنى له كل التوفيق، ألف مبروك يا بو علي".

ونشر فيصل الجاسم عبر حسابه في "إنستغرام" صوراً للجسمي، وكتب: "أبارك للصديق العزيز الفنان حسين الجسمي بمناسبة عقد القران وألف مبروك.. الله يوفقك يا الغالي".