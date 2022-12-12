«عائلة طرقان» تحيي ذكريات الطفولة

المصدر: الشارقة - البيان

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تألق الفنان طارق العربي وأولاده في أمسية فنية، أول من أمس، ضمن اليوم الثالث من مهرجان فعاليات الشارقة، الذي ينظمه موقع فعاليات الشارقة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بمشاركة واسعة من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة. وشهدت أمسية «طرقان وأولاده» حضوراً كثيفاً، ومزيجاً من مشاعر الحنين والشوق والحماس، وتفاعل الجمهور مع الفنان طارق العربي، صانع ذكريات الطفولة في فترة الثمانينات والتسعينات الذي قدم مع أبنائه ديما وتالا ومحمد توليفة غنائية لأشهر شارات المسلسلات الكرتونية التي كانت تعرض على قناة شباب المستقبل «سبيستون» وحققت انتشاراً واسعاً بصوت طرقان، الذي وحد ذاكرة الطفولة العربية ما يقارب 30 عاماً.

وتفاعل الحضور بحماس كبير مع شارات المسلسلات الكرتونية «بابار فيل» و«فلة» و«ريمي» و«الكابتن ماجد» و«صقور الأرض» و«هزيم الرعد» وغيرها، حيث أعاد الحفل الجمهور إلى الزمن الجميل من أغاني الأطفال بالموسيقى الراقية والكلمات الهادفة.

منصات تفاعلية

ويواصل مهرجان فعاليات الشارقة في دورته الثانية أنشطته وبرامجه التي تستقطب عبر منصاتها الأطفال والعائلات، حيث يقدم معهد الشارقة للتراث تجربة ثقافية تحتفي بتراث دولة الإمارات وعاداتها وتقاليدها، وتعرف الصغار بها عبر رحلة فريدة إلى زمن الآباء والأجداد. كما دعمت «فعاليات الشارقة» مواهب الأطفال ومهاراتهم، بورش عمل من تنظيم مجلس الشارقة للتعليم، حول فنون التصوير والأعمال اليدوية وزراعة الورود، ويعرف معهد الشارقة للسياقة الأطفال من خلال مشاركته في المهرجان بقواعد السير والمرور من أجل تعزيز الثقافة المجتمعية في إجراءات السلامة والوقاية من المخاطر.

وتتيح منصة هيئة مطار الشارقة الدولي والعربية للطيران الفرصة لزوار المهرجان لمحاكاة تجربة السفر وقيادة الطائرة. ويسدل ستار الدورة الثانية لمهرجان فعاليات الشارقة، اليوم الأحد، بعد أربعة أيام من البهجة والترفيه.