أنغام تعلن شفاءها وتشكر جمهورها

المصدر: دبي ــ البيان

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أعلنت الفنانة أنغام شفاءها بعد تعرضها لوعكة صحية تعرضت لها خلال الفترة الماضية استدعت بقاءها في المستشفى وإجراء عملية جراحية.

ونشرت أنغام عبر حسابها على «إنستغرام»: «الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه.. لقد من الله عليا بالشفاء بفضل دعائكم وحبكم الذي غمرني من كل جانب... لازم أعبر عن شعوري بالامتنان الشديد لمروري بهذه المحنة التي تحولت إلى منحة إلهية لأرى من خلالها كل هذا الحب الذي لم أكن لأستطيع تجاوز هذه الوعكة بدونه وبدون دعاء جمهوري الحبيب الغالي. أنا عاجزة عن الشكر والتعبير عن حبي لكم.. أنتم بالنسبة لي الروح لجسدي».

وأضافت: «الأطباء الأكفاء اللي أشرفوا على متابعة حالتي وعلاجي وقاموا برعايتي على أكمل وجه.. حقيقي ألف شكر مش كفاية.. أولادي حبايبي وأسرتي اللي مسابونيش لحظة ربنا يخليكم ليا وميحرمنيش من حبكم أبداً».

وتابعت: «زملائي حبايبي وأصدقائي اللي شعرت بخوفهم الحقيقي ولهفتهم عليا.. شكراً على مشاعركم الصادقة.. أنا حقيقي محظوظة بكم.. كفاكم الله جميعاً شر المرض وعافاكم ورزقكم الصحة والعافية».