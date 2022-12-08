سيلين ديون تعلن إصابتها بمرض خطير

المصدر: أ ف ب

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أعلنت المغنية سيلين ديون على حسابها عبر انستغرام الخميس، أنها مصابة بـ"متلازمة عصبية نادرة جداً"، أجبرتها مرة أخرى على إرجاء حفلات كان مقرراً أن تحييها في أوروبا ضمن جولتها العالمية "كاريدج وورلد تور".

وبدت النجمة المتحدرة من مقاطعة كيبيك الكندية متأثرة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها، وأوضحت فيه أنها تعاني "مشاكل صحية منذ مدة طويلة". وقالت "شُخّصت حديثاً بمرض عصبي نادر جداً هو متلازمة الشخص المتيبس".

وبسبب هذا المرض الذي يُترجم بتصلّب تدريجي للعضلات، أصبحت سيلين ديون تعاني صعوبات في المشي، فيما منعها الاضطراب أيضاً من "استخدام أوتارها الصوتية" بالطريقة التي ترغبها، بحسب المغنية.

وأضافت "يحزنني كثيراً أن أضطر لإعلامكم اليوم أنني لن أكون مستعدة لإكمال جولتي في أوروبا خلال فبراير"، مؤكدةً أنّ "فريقاً ممتازاً من الأطباء" يعتني بحالتها الصحية.

وكان مقرراً أن تستأنف ديون الجولة الأوروبية في نهاية فبراير من جمهورية التشيك.

وأحيت ديون أول 52 حفلة من الجولة قبل انتشار جائحة كوفيد-19 في أوائل 2020. ثم أعلنت النجمة الكندية في يناير الفائت إلغاء حفلاتها في أمريكا الشمالية ضمن هذه الجولة بسبب معاناتها مشاكل صحية.