مهرجان أم الإمارات يعلن عن الحفلة الموسيقية الثانية لفرقة ميامي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت الفرقة الموسيقية الخليجية الشهيرة «ميامي» عن عودتها لإحياء الليلة الختامية لمهرجان أم الإمارات، وذلك بعد نفاد تذاكر حفلهم الأول بمهرجان أم الإمارات المقرر إقامتها 9 ديسمبر الجاري، وستعود الفرقة الكويتية إلى كورنيش أبوظبي يوم 18 ديسمبر الجاري لتثير حماس عشاقها بأدائها الرائع.

وأضاف: سيقدم «مهرجان أم الإمارات» المهرجان الترفيهي الأكبر في المنطقة عرضاً ثانياً بعد الطلب الهائل على تذاكر حفل فرقة ميامي في 9 ديسمبر. ستغني الفرقة الخليجية التي نالت إعجاباً كبيراً مرة أخرى في ليلة الختام على خشبة مسرح ساحة العروض بالمهرجان. وستقوم الفرقة، التي تأسست في عام 1986، بأداء بعض أشهر أغانيها، مثل «غلاي أنت غلاي» و «يكسر الخاطر».