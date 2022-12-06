نجوى كرم تستعد لحفل «رأس السنة» بالرياض

المصدر: دبي ـــ البيان

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تستعد المطربة اللبنانية نجوى كرم لإحياء حفل غنائي ليلة رأس السنة بالرياض. وقالت المطربة اللبنانية إنها أعدت قائمة من أجمل أغنياتها لتقديمها في الحفل الذي تستقبل فيه الساعات الأولى من العام الجديد مع الجمهور السعودي والعربي، في حفلها الذي يعد الأول لها بالسعودية في رأس السنة.

من جانب آخر، حضرت النجمة اللبنانية نجوى كرم احتفالية أقامتها دار أزياء دولتشي آند غابانا على شاطئ ميامي بأمريكا.

وكشفت الفنانة عن مشاركها في الاحتفالية، عبر فيديو نشرته عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت نجوى كرم في الحفل بمشاركة المصمم الإيطالي العالمي دومينيكو دولتشي وعدد كبير من الشخصيات الفنية والاجتماعية البارزة.

يذكر أن آخر أعمال نجوى كرم الفنية كان أغنية «ساعة بيضا» التي أصدرتها في شهر يوليو الماضي وحققت أكثر من 8 ملايين مشاهدة على قناة «روتانا» الرسمية بموقع «يوتيوب».

وأغنية «ساعة بيضا» من كلمات أميل فهد، وألحان جورج مرديروسيان، وتوزيع روبير أسعد، وميكس وماستيرينغ فادي جيجي.