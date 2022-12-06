«القيصر» في دبي أوبرا 23 ديسمبر

المصدر: دبي - البيان

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يحيي الفنان العراقي كاظم الساهر حفلين فنيين في 23 و24 ديسمبر الجاري على مسرح دبي أوبرا. وسيقدم الساهر خلال حفليه في دبي أوبرا باقة من أجمل أغانية، مثل «أنا وليلى» وغيرها من أعماله المتميزة، لا سيما التي تحمل أشعار الشاعر السوري نزار قباني.

يُعتبر الفنان كاظم الساهر واحداً من أكثر النجوم الذين حققوا نجاحاً منقطع النظير عربياً وعالمياً، وحاز الساهر على لقب «قيصر الأغنية العربية»، مع تحقيق ألبوماته الغنائية مبيعات تجاوزت 100 مليون في جميع أنحاء العالم.

قيصر الموسيقى العربية والمطرب، والملحّن، وكاتب الأغاني كاظم الساهر، هو أحد أكثر المطربين نجاحاً في العالم العربي، حيث حقّقت أعماله مبيعات أكثر من 100 مليون ألبوم، وحقّق الرقم القياسي لأكبر جمهور في حفل عربي غنائي على الإطلاق، وهو الآن يعود إلى دبي أوبرا في حفل غنائي ضخم يوم 23 ديسمبر 2022 الساعة 9 مساءً.