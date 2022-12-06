متحف بروكلين يحتفي بالمصمم تيري موجلر

المصدر: نيويورك - د ب أ

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يحتفي متحف بروكلين الفني في مدينة نيويورك بمصمم الأزياء الفرنسي النجم الراحل تيري موجلر بعرض معروضاته الخاصة.

يعرض المتحف مفردات استرجاعية تمثل ملابس وصوراً فوتوغرافية وغيرها من المعروضات في معرض «تيري موجلر: كوتوريسيم» الذي يستمر حتى مايو العام المقبل.

وكان موجلر الذي ولد في ستراسبورج في 1948 أحد أعظم مصممي الأزياء الفرنسيين مثل إيف سان لوران أو جون بول جولتير، حيث أسس علامته الخاصة في سبعينيات القرن الماضي وكان مؤثراً بشدة على اتجاهات الأزياء خصوصاً في ثمانينيات القرن الماضي.

وارتدت نجمات مثل بيونسيه وليدي جاجا فساتينه التي غالباً ما كانت تتسم بكونها ضخمة وغريبة ومليئة بالألوان وعليها أكسسوارات متطابقة.

ويقول تيري ماكسيم لوريو القائم على المعرض «وجد أسلوبه المتفرد مكاناً في تاريخ الأزياء وما زال له تأثير قوي على جيل اليوم من مصممي الأزياء، ليس بسبب تصميماته فحسب، ولكن أيضاً بسبب الرسالة القوية للشمولية والتنوع والتمكين في إجمالي إنتاجه».