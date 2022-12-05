عيضة المنهالي وديانا حداد يطربان «خورفكان»

المصدر: الشارقة - البيان

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تألق النجمان عيضة المنهالي وديانا حداد، أول من أمس، في أمسية فنية بمدرّج خورفكان، ضمن برنامج لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد الـ 51، وأشعل الفنانان الأجواء بأعمال تتغنى بالإمارات. وجاء انطلاق الأمسية مع النجمة ديانا حداد، التي صدحت بأغانٍ وطنية وسط تفاعل كبير من الجمهور. وبلغ الحماس ذروته مع روعة الكلمة وإبداع اللحن، في باقة من أجمل الأعمال التي قدمها الفنان عيضة المنهالي. وأعرب الفنانان عن سعادتهما بلقاء جمهور مدرج خورفكان، الصرح الفني الكبير الذي تحتضنه «عروس الساحل الشرقي»، وذلك في الحفل الذي جاء ضمن فعاليات «هلا خورفكان».

وأخذت ديانا حداد بصوتها الجبلي، الحضور، إلى فترة التسعينيات وأوائل الألفية بتوليفة غنائية مميزة، اختارت فيها أن تقدم أغنية «ساكن» و«ماس ولولي» و«لو يسألوني»، وأطربت الحضور بغناء «بسك تيجي حارتنا» للفنانة القديرة سميرة توفيق، كما أبهرت الجمهور بغناء آخر مجموعة من أعمالها وبلهجات متنوعة، والتي يتضمنها ألبومها الجديد «ديانا حداد 2022»، ومنها أغنية «وحشني شخص».

أما عيضة المنهالي، فقد أمتع الحضور بصوته الجهوري، وأبدع في أداء أغانٍ ترتبط بالموروث الفني والثقافي الإماراتي، إذ يشتهر النجم بتألقه في أداء فني «العازي» و«الشلات»، وقدم باقة من أجمل أغانيه، حيث غنى «القوس قوسك» و«مشكلتك» و«أزعل عليك»، وتفاعل الجمهور مع أحدث أعماله «خفة دم»، بالإضافة إلى أغنية «لقياك».