عيضة المنهالي وداليا مبارك يطربان الجمهور في عيد الاتحاد

المصدر: دبي - البيان

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داليا مبارك وعيضة المنهالي، أحيا الفنانان عيضة المنهالي وداليا مبارك حفلاً فنياً بمناسبة عيد الاتحاد الـ51، بتنظيم من مجموعة mbc، وأقيم في ساحة الوصل بمدينة إكسبو دبي، وسط حضور جماهيري كبير.

وفي مستهل الحفل، أشعلت الفنانة داليا مبارك المسرح بفقرتها الغنائية، التي تضمنت مجموعة من أجمل الأغاني، التي أطربت الجمهور في الحفل.

واشتملت فقرة الفنانة على باقة من أغنياتها، ومنها: «هاك هاك»، و«ترا حقي»، و«قهرني»، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وبلغت داليا مبارك الذروة في أدائها حينما قامت بالغناء للنجم الإماراتي حسين الجسمي أغنية «قاصد» أثناء فقرتها. ولم تكتفِ بذلك، بل قدمت أيضاً أغنية مميزة للنجم الإماراتي ميحد حمد، وتحمل عنوان «أحب البر والمزيون».

ونجحت الفنانة في لفت الأنظار إليها خلال أدائها لكل من الاغنيتين بأداء استثنائي أبهر الجمهور.

وحرصت داليا مبارك على نشر العديد من فيديوهات حفلها على خاصية «الاستوري» عبر حسابها على «انستغرام»، ما استقطب تعليقات العديد من متابعيها على الحفل الذي نال رضاءهم.

نجاح

وأبدع الفنان عيضة المنهالي في فقرته الغنائية، مسنوداً بالشعبية الكبيرة التي يتمتع بها في الإمارات وبلدان الخليج العربية عموماً، لا سيما بعد أن نجح في السنوات القليلة الماضية في تقديم عدد من الأعمال الغنائية المميزة التي بات ينتظرها الجمهور مع كل حفل غنائي يشارك فيه.

وتضمنت فقرة الفنان عيضة المنهالي مجموعة من أغانيه، منها: «القوس قوسك»، و«يمرني طاريك». كما أطرب النجم الإماراتي الجمهور الذي حضر الحفل بأغنية «عشمرة».

عيضة المنهالي أعاد عدد من متابعيه نشر أكثر من فيديو للحفل الذي شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً، كما تم نقله كذلك عبر قناة mbc.

احتفل عدد من النجوم بعيد الاتحاد الـ51 من خلال العديد من الرسائل التي قاموا بنشرها عبر حساباتهم الرسمية على «انستغرام» في الساعات الماضية، وكان في مقدمتهم النجمة بلقيس التي عبرت عن مدى سعادتها بعيد الاتحاد واعتبرت أنه بمثابة «يوم فرح» لكل مواطن إماراتي أو يعيش بدولة الإمارات، فكتبت عبر تويتر: «دخلنا في يوم 2 ديسمبر.. يوم فرح كل مواطن ومقيم عربي وأجنبي في كوكب الإمارات العربية المتحدة.. أسأل الله أن يحفظ لنا هذا البلد آمناً مطمئناً سعيداً فرحاً هانئاً وأن يحفظ لنا ولاة أمرنا وقادتنا وآبائنا.. نجدد العهد والولاء والبيعة والسمع والطاعة نجدد الوعد بالجد والاجتهاد لنبقى في الطليعة»، كما قدمت كذلك التهنئة لدولة الإمارات وشعبها كل من الفنانة إليسا وهيفاء وهبي، ونانسي عجرم.