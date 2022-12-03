إلتون جون نجم مهرجان جلاستنبري

المصدر: لندن - د.ب.أ

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أعرب عملاق موسيقى البوب المغني إلتون جون عن سعادته التي لا توصف لأنه سيكون نجم مهرجان جلاستنبري في 2023، فيما يمكن أن يكون العرض البريطاني النهائي لآخر جولة له، بحسب وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا.وسوف يعود المهرجان البريطاني إلى سومرست في الفترة من 21 إلى 25 يونيو العام المقبل، وفقاً لما تم تأكيده سابقاً. وجاء في تغريدة لمهرجان جلاستنبري في معرض الإعلان عن النبأ صباح أمس: «نحن في غاية السرور إذ نعلن أن إلتون جون سيكون نجم مسرح بيراميد ستيدج في جلاستنبري 2023، لما سوف يكون العرض الأخير من آخر جولة له على الإطلاق».

وقال جون: «لا يسعني إلا أن أكون أكثر سروراً لأعتلي مسرح بيراميد ستيدج. وفيما تأتي نهاية جولتي «فارويل يلو بريك رود»، لا يوجد طريقة أكثر ملاءمة من تلك لتوديع جمهوري البريطاني». ومن المقرر أن تنتهي الجولة العالمية التي تضم 300 موعد، الصيف المقبل وتختتم جولاته بعد مسيرة امتدت 52 عاماً.