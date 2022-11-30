إقبال كبير لحضور حفلات عيد الاتحاد الـ 51 في أبوظبي والعين

المصدر: أبوظبي- البيان

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تشهد حفلات عيد الاتحاد الـ51، التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي إقبالاً واسعاً من جميع أفراد المجتمع المحلي لحضور الحفلات الغنائية، التي يقدمها نخبة من نجوم الغناء العربي في قصر الحصن، وقد نفدت تذاكر حفل الفنان حسين الجسمي المرتقبة يوم الخميس الموافق 1 ديسمبر، وذلك مع ميل الجمهور لحجز مقاعد في الحفل، والاستمتاع في هذه المناسبة المميزة برفقة العائلة والأصدقاء، وسط أجواء احتفالية لا تنسى في الحصن.

وأفادت الجهة المنظمة الموعد في الحصن سيتجدد لقضاء أمسية احتفالية مميزة يوم 3 ديسمبر مع الفنان حمد العامري، فيما ستتشارك الفنانة بلقيس والنجم اليمني فؤاد عبدالواحد خشبة مسرح قلعة الجاهلي في العين في ذات التاريخ.

من جهة أخرى، تنظم دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي عروضاً للألعاب النارية في الساعة 9 مساء يوم 2 ديسمبر، ستضيء سماء كورنيش أبوظبي، وستاد هزاع بن زايد في منطقة العين، ومدينة زايد بمنطقة الظفرة لمدة 10 دقائق، كما سترسم الألعاب النارية ألوان علم الإمارات في سماء كورنيش أبوظبي، بمصاحبة أضواء الليزر، والعروض الموسيقية، واستعراضات الطائرات المُسيرة (درون).