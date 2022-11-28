الفنان الإيطالي أندريا بوتشيلي يقدم حفلاً مميزاً في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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قدم الفنان الإيطالي الشهير أندريا بوتشيلي، أداءً استثنائياً في الاتحاد بارك بجزيرة ياس بأبوظبي، حيث أدى خلال زيارته الخامسة إلى العاصمة الإماراتية، مجموعةً من أشهر أعماله الكلاسيكية، التي تخطت مبيعاتها 90 مليون تسجيل في العالم.

وبدأت الأمسية الاستثنائية، التي استمرت لمدة 90 دقيقة، بعرض آسر لفرقة الأوركسترا، قبل أن يصعد بوتشيلي المرشح عدة مرات للفوز بجائزة غرامي، إلى المسرح، ليأخذ الجمهور بعدها في رحلة غامرة، قدم خلالها مجموعة من الأغاني المميزة، من بينها donna e mobile، تليها La mia Letizia infondere، وسط تفاعل كبير من الحضور، الذي استمتع أيضاً بمجموعة من أغاني الفنان العالمي العاطفية.

وشهدت الأمسية العديد من الأداءات الثنائية بين بوتشيلي والسوبرانو الررومانية كريستينا باسارويو، واستمتع الحضور بمجموعة من الأغاني الكلاسيكية الفريدة، مثل O soave fanciulla وTace il labbro. كما حظوا بعرض فني مبدع، من قبل «أيانا ويتر جونسون» مع روكسان.

وقام بوتشيلي، بتحية جمهوره في دولة الإمارات، قائلاً: «أشكركم على وجودكم في هذا الحفل، أنا سعيد جداً بالعودة إلى أبوظبي، لأول مرة منذ ثلاث سنوات، فهي وجهة محبوبة لدي. رائع أن أرى هذا العدد من الشباب بين الحضور، وأنا سعيد جداً بهذا، لأن هذا النوع من الموسيقى مهم جداً بالنسبة إليهم».