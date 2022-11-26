وفاة الكاتب الفرنسي كريستيان بوبان عن 71 عاماً

المصدر: أ ف ب

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توفي عن 71 عاماً الكاتب الفرنسي كريستيان بوبان، على ما أعلنت دار النشر "غاليمار" الجمعة على شبكاتها الاجتماعية.

وأوضح أنطوان غاليمار في بيان إن بوبان الذي حقق كتابه "لو تريه با" (Le Tres-Bas) عن القديس فرنسيس الأسيزي مبيعات تجاوزت مئة ألف نسخة، توفي "في 23 نوفمبر جرّاء مرض عضال".

وكتب غاليمار "فلنقرأ بوبين. إنه يشفينا من الحزن والتشاؤم، ويدعونا إلى البحث عن الفرح بكلماته المرهفة جداً (...) سنفتقد ابتسامته وفرحه وإنسانيته".

وكان آخر كتاب أصدرته "غاليمار" للراحل خلال الخريف بعنوان "لو موغيه روج" (Le Muguet rouge).

ووصفته وزيرة الثقافة الفرنسية ريما عبد الملك في بيان الجمعة بأنه "كائن شعري"، مذكّرة بأنه مؤلفاته شكّلت "مدى نحو خمسين عاماً استكشافًا لمواضيع تهم الجميع، كالحزن على الموت وحب الطبيعة ومرور الوقت والحميمية والحاجة إلى التأمل".