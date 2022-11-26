المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنظم لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني، أمسية غنائية تجمع الفنانتين المتألقتين بلقيس ولطيفة على مسرح المجاز اليوم، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51 لقيام اتحاد دولة الإمارات التي تجسد أسمى معاني الوطنية والانتماء والتسامح لدولة لا تعرف المستحيل.

ويجمع مسرح المجاز بالشارقة الفنانتين بلقيس ولطيفة بجمهور إمارة الشارقة، في أمسية وفاء تتغنى بالإمارات، وتقدمان فيها مجموعة من أبرز أعمالهما الفنية التي وضعتهما على خارطة الفن وأبرزتهما في عالم الغناء والموسيقى، ويعود ريع الأمسية لصالح مؤسسة القلب الكبير، ويمكن شراء تذاكر الأمسية على موقع Platinumlist.net.

وتحتفي احتفالات يوم الاتحاد بمسيرة 51 عاماً من مسيرة العطاء والإنجازات والتطور.

وقالت الفنانة بلقيس: «بكل محبة ألتقي بكم في إمارة الشارقة، إمارة الخير والعطاء، على مسرح المجاز لنحتفي معاً بمسيرة 51 عاماً من الإنجاز والعطاء والازدهار في أمسية غنائية متميزة تجسد معاني حب الوطن والانتماء، وتتوحد في مشاعر الحب والوفاء لدولة الإمارات».

وقالت الفنانة لطيفة: «الإمارات في قلوبنا لأن الإمارات وطن الجميع، وإنه لشرف لي أن أقف على مسرح المجاز لأول مرة أمام جمهور الشارقة الحبيب، لنتغنى بهذا البلد الذي يعد رمزاً للتسامح والأخوة والانتماء، فالشارقة الباسمة هي رمز الثقافة والجمال، وهي وطن الكل».