أول تعليق من نقابة المهن التمثيلية في مصر حول القبض على منة شلبي

المصدر: البيان

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علقت نقابة المهن التمثيلية المصرية برئاسة الدكتور أشرف زكي، عما تم تداوله من أخبار حول قصة إلقاء القبض على الفنانة منة شلبي لحيازتها المواد المخدرة، وذلك ببيان صحفي صادر من النقابة.

وجاء في بيان النقابة: "تعرب النقابة عن أسفها لتداول بعض الأخبار والوقائع التي تنال من الفنانة منة شلبي عضو النقابة والتي تستبق تحقيقات النيابة العامة وتمثل خرقا لكل الضمانات التي كفلها القانون لأي شخص طبيعي يقف أمام القضاء ، بل ووصل الأمر إلى حد نشر أوراق رسمية خاصة بالفنانة منة شلبي تنطوي على بياناتها الشخصية".

وتابع البيان:"أن كل ما تطلبه النقابة هو احترام خصوصية أعضائها وعدم الخوض في أعراضهم وترجو النقابة من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعي والجميع انتظار واحترام التحقيقات.

وأضاف البيان: "وتهيب النقابة بالجميع التحلي بقوانين الانسانية التي تسمو فوق أي قانون".

وأنهت النقابة بيانها: "وتجدد النقابة تقديرها الكامل لجهات التحقيق وللقضاء المصري ونقف احتراما لكل ما يصدر عنه من قرارات".

وألقت الجهات المختصة في مطار القاهرة القبض على الفنانة منة شلبي، اليوم الجمعة 25 نوفمبر، وتم التحفظ عليها قبل تحويلها إلى النيابة بتهمة حيازة كمية من مخدر الماريجوانا.

وأكدت المصادر ، بحسب الصحف المصرية، أن الفنانة منة شلبي كانت قادمة من نيويورك، واشتبه رجال الجمارك في حيازتها بعض الأشياء، وبتفتيشها عثر بحوزتها على مخدر الماريجوانا.​