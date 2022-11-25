التفاصيل الكاملة للقبض على منة شلبي بتهمة حيازة مخدرات وانهيارها

المصدر: البيان

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تحفظت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي على الممثلة منة شلبي، بعد ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة بحقائبها لدى عودتها من الخارج، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

ونقلت وسائل إعلام مصرية نقلا عن جهات التحقيق أن مفتشي الجمارك بمطار القاهرة الدولي ضبطت نحو 30 عبوة بأشكال وأحجام مختلفة، تحوي مادة الماريغوانا المخدرة، بحقائب منة شلبي، فتم تحرير محضر لها وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق لكونها صاحبة الاختصاص للفصل في مثل هذه القضايا.

وكشفت مصادر بحسب المصري اليوم ، تعرض الفنانة منة شلبي لانهيار تام بعد التحفظ عليها بمطار القاهرة، بتهمة حياة مخدر الماريجوانا.

ووفق الصحيفة المصرية فإن رجال الجمارك بمطار القاهرة، اشتبهوا في الحقائب الخاصة بالفنانة منة شلبي أثناء وصولها على الرحلة القادمة من نيويورك، وبتفتيشها عثر بحوزتها على مخدر الماريجوانا.



ويدفع دفاع الفنانة منة شلبي بعدم توافر أركان الحيازة أمام جهات التحقيق حيث يعتمد على عدم علم ومعرفة المتهمة بطبيعة المحرزات، وما تَم ضبطه بحوزتها جائز التداول في جهة القدوم، كونه ليس نباتًا مُخدِّرًا صريحًا.

وأمرت الجهات المختصة في القاهرة، اليوم الجمعة، بعرض 12 كيسًا ضُبطت بحوزة الفنانة منة شلبي أثناء تفتيشها لدى عودتها من مطار القاهرة، على المعمل الجنائي لفحصها والتأكد من طبيعتها وبيان كونها مخدرة من عدمها، بعدما رجُح كونها لمخدر الماريجوانا.

وجارِ مباشرة التحقيقات مع الفنانة منة شلبي بالنيابة المختصة في النزهة بمصر الجديدة.

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا مساء اليوم الجمعة بشأن ما تداولته بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن الفنانة منة شلبي.

وقال البيان الموقع من نقيب الممثلين أشرف ذكي إن النقابة "تعرب عن أسفها لتداول بعض الأخبار والوقائع التي تنال من الفنانة منة شلبي عضو النقابة التي تستبق تحقيقات النيابة العامة وتمثل خرقا لكل الضمانات التي كفلها القانون لأي شخص طبيعي يقف أمام القضاء .. بل ووصل الأمر إلى حد نشر أوراق رسمية خاصة بالفنانة منة شلبي تنطوي على بياناتها الشخصية".

وأضافت النقابة في بيانها "أن ما تطلبه النقابة هو احترام خصوصية أعضائها وعدم الخوض في أعراضهم وترجو النقابة من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي والجميع الانتظار واحترام التحقيقات" .

وتابعت "تهيب النقابة بالجميع التحلي بالقوانين الإنسانية التي تسمو فوق أي قانون".

واختتمت "تجدد النقابة تقديرها الكامل لجهات التحقيق وللقضاء المصري وتقف احتراما لكل ما يصدر عنه من قرارات".



