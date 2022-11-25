وائل منصور يطلق كليب أغنيته «جايي»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق الفنان وائل منصور أغنية جديدة بعنوان «جايي» على موقع يوتيوب وكل تطبيقات الموسيقى.

تتميز «جايي» بالطابع العاطفي الشبابي الجديد، بالإضافة إلى الإيقاع السريع التي أضاف عليها الكثير من أجواء الفرح والحماس.

تم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب تحت إشراف المخرج كرم كرم، الذي حرص على إظهاره بـ«لوك» شبابي يشبه شخصيته وبمشاهد مميزة ضمن لوحات راقصة شبابية.

والجدير بالذكر أن الأغنية من كلمات وألحان وائل، الذي يخوض تجربة التلحين للمرة الأولى. وهي من توزيع عمر صباغ وإنتاج شركو هيومانمنت.

وقد نشر وائل مقطعاً من الأغنية عبر صفحته الخاصة على موقع انستغرام وعبر عن سعادته الكبيرة بإطلاق هذا العمل، متمنياً أن ينال إعجاب جمهوره الذي بدوره أبدى إعجابه بالأغنية وأشاد بصوت وائل وطاقته.