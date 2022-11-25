وفاة الكاتب الألماني هانز ماغنوس إنزينسبرغر عن 93 عاماً

المصدر: أ ف ب

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توفي الجمعة عن عمر يناهز 93 عاماً الروائي والكاتب والناشر الألماني هانز ماغنوس إنزينسبرغر، مؤلف كتابي "ضريح" و "آه ، أوروبا!"، على ما أعلنت الجمعة دار "سوركامب" (Suhrkamp) للنشر التي كان بين مؤسسيها.

وأعلنت الدار في بيان أنها "في حال حداد على وفاة هانز ماغنوس إنزينسبرغر التي حصلت أمس (الخميس) في ميونيخ عن عمر يناهز 93 عاماً".

ووجهت الدار تحية إلى "شاعر وكاتب مقالات وكاتب سيَر وناشر ومترجم كان من أكثر المفكرين الألمان تأثيراً وشهرة في العالم".

ودرس إنزينسبرغر المولود في 11 نوفمبر 1929 في بافاريا الأدب واللغات والفلسفة وسواها في فرايبورغ وباريس. وفي 1957 أصدر كتابه الأول وهو عبارة عن مجموعة قصائد بعنوان "دفاع الذئاب".

وشكّلت كتابات إنزينسبرغر ومنها "ضريح" (1975) و "آه ، أوروبا!" (1987) انتقادا قاسيا للبرجوازية الألمانية و"الإمبريالية الأميركية".

وكان عام 2003 وراء إعادة إصدار "امرأة في برلين" ، وهو عبارة عن شهادة امرأة مجهولة الإسم تصف عمليات الاغتصاب الكثيرة التي ارتكبها الجنود السوفييت لدى سيطرتهم على العاصمة الألمانية في نهاية الحرب العالمية الثانية.