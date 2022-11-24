وضع صحي طارئ لأنغام يلغي حفلاتها القادمة

المصدر: دبي ـــ البيان

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نشرت الصفحة الرسمية للفنانة أنغام بياناً يفيد بنقلها إلى المستشفى، بعد تدهور حالتها وتعرضها على ما يبدو لمضاعفات صحية طارئة بعد العملية الجراحية، التي أجرتها قبل أيام في أحد المستشفيات الكبرى.

وجاء في البيان الذي نشر عبر الصفحة الرسمية للفنانة في موقع «إنستغرام»: تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة، أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى.

وأضاف البيان: هي حالياً ما زالت بالمستشفى تحت الرعاية الطبية إلى الآن، وحاولت أنغام أن تفي بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها في الفترة القادمة، لكن كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها، واضطر الأطباء لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي لفترة أطول. نتقدم للجمهور بالاعتذار عن تأجيل حفلات الفنانة حالياً لحين استقرار حالتها الصحية والاطمئنان عليها.

وتفاعل عدد من الفنانين أمثال سميرة سعيد وهند صبري ومنة شلبي، وغيرهم مع المنشور، وتمنوا لأنغام الشفاء العاجل، كما تمنى الجمهور موفور الصحة والعافية لأنغام، وعلق أحدهم على المنشور قائلاً: «ألف مليون سلامة عليها شفاها الله وعفاها وتعود لبيتها ولجمهورها بألف مليون سلامة»، وكتب آخر: «ألف مليون سلامة عليكي يا حبيبتي ربنا يشفيكي ويعافيكي».