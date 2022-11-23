تامر حسني وأحمد سعد في موسم «هلا بالمجاز» 7 يناير المقبل

المصدر: الشارقة - البيان

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في إطار مفاجآته المتتابعة لجمهوره، يستضيف مسرح المجاز بالشارقة، في السابع من يناير المقبل، الفنانين تامر حسني وأحمد سعد، في حفل مميز، يلتقيان من خلاله محبيهما، ويقدمان باقة من أفضل أغانيهما.

وينضم الفنانان، لأول مرة، إلى قائمة فناني المجاز، التي تضم نخبة واسعة من ألمع نجوم الموسيقى والغناء، من مختلف البلدان والمدارس الفنية، إلى جانب مجموعة كبيرة من العروض المسرحية والفعاليات المجتمعية.

ويرتقي الفنان تامر حسني خشبة «مسرح المجاز» ليدشن حقبة مهمة جديدة في تاريخ علاقته بجمهوره، ويقدم خلاصة تجربة طويلة، تنوعت في مساراتها، واغتنت بخبرته الفنية الشاملة، وتغتني قائمة الأغاني، التي سيقدمها الفنان، برصيد فني توزع على 15 ألبوماً، أصدرها خلال مسيرته الفنية.

وسع أحمد سعد، في الفترة الأخيرة، خياراته، فقدم ألواناً غنائية جديدة مثل الراب والرومانسي والشعبي والدويتوهات والأغاني ذات الإيقاعات القوية، لا سيما في العامين الماضيين، اللذين قدم فيها عدداً من الأغنيات الناجحة، التي نالت شهرة وانتشاراً واسعين، ومنها «اليوم الحلو دا» و«عليكي عيون».